Beijing UniStrong Science Aktie: Das darf nicht passieren!

Die technische Analyse der Beijing Unistrong Science &-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,3 CNH liegt. Dieser Wert liegt nur leicht unter dem letzten Schlusskurs von 7,44 CNH, was einem Unterschied von +1,92 Prozent entspricht. Aus dieser Perspektive wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der Wert bei 7,9 CNH, während der letzte Schlusskurs um -5,82 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung und einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Ein weiterer Analyseansatz ist der Relative Strength Index (RSI), der darauf abzielt zu bestimmen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 67,35 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung der Beijing Unistrong Science &-Aktie hindeutet. Der 25-Tage-RSI von 64,57 bestätigt ebenfalls dieses neutrale Rating.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 8,91 Prozent erzielt, was jedoch 3,59 Prozent unter dem Durchschnitt des Informationstechnologie-Sektors liegt. Im Bereich Kommunikationsausrüstung liegt die Aktie mit einer Rendite von 8,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Zum Schluss wird die Aktie auf fundamentaler Basis betrachtet, wobei das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 74,76 liegt. Dies entspricht in etwa dem Branchendurchschnitt und führt zu einer neutralen Bewertung auf dieser Grundlage.

Insgesamt ergibt sich somit für die Beijing Unistrong Science &-Aktie eine neutrale bis negative Bewertung auf der Basis verschiedener Analysemethoden.