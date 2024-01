Beijing UniStrong Science Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und dazwischen als neutral. Der RSI der Beijing Unistrong Science & liegt bei 41,27, was einer "neutralen" Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 65,37 und deutet ebenfalls auf eine "neutral" Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Beijing Unistrong Science & aktuell bei 7,23 CNH. Dies führt zu einer Einstufung als "neutral", da der Aktienkurs selbst bei 7,46 CNH gehandelt wird, was einem Abstand von +3,18 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 7,83 CNH angenommen, was einer Differenz von -4,73 Prozent entspricht und ebenfalls auf ein "neutral" Signal hinweist. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen bleibt somit "neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Unistrong Science & bei 74, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser neutralen Bewertung wird die Aktie auch aus fundamentaler Sicht als "neutral" eingestuft.

Die Dividendenpolitik von Beijing Unistrong Science & wird von Analysten als "schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -1,02 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht.

Insgesamt erhält die Beijing Unistrong Science & somit eine "neutral" Bewertung sowohl in technischer als auch in fundamentaler Hinsicht, während die Dividendenpolitik als "schlecht" eingestuft wird.