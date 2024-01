Beijing Ultrapower Software Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Stimmung in den sozialen Medien rund um die Beijing Ultrapower Software-Aktie ist überwiegend positiv, wie unsere Analysten festgestellt haben. Auch die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 8,8 CNH lag, was einem Unterschied von -16,03 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (10,48 CNH) entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim 50-Tages-Durchschnitt (9,08 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bezüglich der Dividende von 0,36 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0,63 % wird die Beijing Ultrapower Software-Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Ausschüttung nur leicht niedriger ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt Werte von 51 und 50,08, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

In Summe ergibt sich also eine "Neutral"-Rating für die Beijing Ultrapower Software-Aktie basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien.