Beijing Tongrentang Aktie: Chancenlos!

Die Beijing Tongrentang-Aktie verzeichnet derzeit einen Kurs von 44,91 CNH, was einem Abstand von -15,87 Prozent vom GD200 (53,38 CNH) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal in der technischen Analyse bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 49,96 CNH, was einen Abstand von -10,11 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet. Somit wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich zur Gesundheitspflegebranche weist die Beijing Tongrentang-Aktie mit einer Rendite von -2,68 Prozent in den letzten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Entwicklung von mehr als 18 Prozent auf. Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -18,61 Prozent verzeichnet, liegt die Rendite von Beijing Tongrentang um 15,93 Prozent darüber. Dies führt zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Beijing Tongrentang-Aktie zeigt einen Wert von 18, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 64,24, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Beijing Tongrentang.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Beijing Tongrentang in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".