Beijing Tongrentang Aktie: Alles kein Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "QNB":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Für den RSI der Beijing Tongrentang liegt der Wert bei 18,41, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 67,21 und zeigt eine "neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "gut" für die Beijing Tongrentang.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Beijing Tongrentang derzeit als "schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 53,43 CNH, während der Kurs der Aktie bei 44,81 CNH um -16,13 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 50,12 CNH, was aus Sicht des Aktienkurses eine Abweichung von -10,59 Prozent darstellt. Insgesamt entspricht dies einer Einstufung als "schlecht".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität für die Beijing Tongrentang gemessen, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einem Gesamtergebnis von "gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Beijing Tongrentang in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,68 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +15,75 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche, die im Durchschnitt um -18,43 Prozent gefallen sind. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Performance bei -20,94 Prozent, wobei die Beijing Tongrentang 18,27 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance führt zu einem "gut"-Rating in dieser Kategorie.