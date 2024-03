Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Aktienkurs von Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine hat im letzten Jahr eine Rendite von 55,24 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite damit um 79,3 Prozent über dem Durchschnitt (-24,06 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -27,23 Prozent, wobei Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine aktuell um 82,47 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 66,25 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 55,84) führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt dieses aktuell bei 11 für Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine, was zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche, die durchschnittlich ein KGV von 34 aufweisen. Aufgrund dessen wird die Aktie auf Grundlage des KGV ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt schlecht abschneidet. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich unter beiden Durchschnittswerten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.