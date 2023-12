Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) der Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine liegt bei 61,76 und zeigt damit an, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hindeutet.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 55,24 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -8,38 Prozent gefallen, was zu einer Outperformance von +63,62 Prozent für die Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine führt. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von -9,34 Prozent um 64,58 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine mittlerweile auf 13,61 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 12,2 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -10,36 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 12,34 HKD, was die Aktie mit einem Abstand von -1,13 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine bei 14,56 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 39,48. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis erhält.