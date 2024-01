Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Aktie: Grund zur Freude?

In den letzten Wochen war keine klare Veränderung im Kommunikationsverhalten über Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine in den sozialen Medien zu beobachten. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Fundamental betrachtet ist Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Arzneimittel) unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,73 liegt die Aktie 62 Prozent unter dem Branchen-KGV von 39,16. Auf dieser Grundlage ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI beträgt der Wert für Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine aktuell 52,38, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 59, was ebenfalls als Signal für eine neutrale Einstufung gilt. Insgesamt ergibt sich für die RSI daher die Einstufung "Neutral".

Bezüglich der Dividende ist Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (3,47 %) mit einer Dividende von 2,68 % nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,79 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Neutral" ableiten.