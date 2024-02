Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die technische Analyse der Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 13,18 HKD liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 9,27 HKD liegt und somit einen Abstand von -29,67 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 11,38 HKD, was einer Differenz von -18,54 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating auf Basis der beiden Zeiträume.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich hingegen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine bei 11,14 liegt, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 35 liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "günstig" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass der RSI7 bei 54,95 Punkten liegt, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der RSI25 hingegen liegt bei 70,19, was bedeutet, dass die Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine hier als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wert Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also für die Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine in diesem Punkt die Gesamtbewertung: "Neutral".