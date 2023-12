Beijing Tiantan Biological Products Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Aktienkurs von Beijing Tiantan Biological Products hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor eine Rendite von 41,45 Prozent erzielt, was 43 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Biotechnologie-Branche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten 0,19 Prozent, wobei Beijing Tiantan Biological Products mit 41,26 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Performance im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Beijing Tiantan Biological Products zeigt eine Ausprägung von 63,1, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,77, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Anleger können neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung nutzen, um Aktienkurse zu bewerten. Analysten haben festgestellt, dass die Stimmung bezüglich Beijing Tiantan Biological Products auf sozialen Plattformen überwiegend negativ war und die Nutzer in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen haben. Diese Betrachtung führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht". Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch ein "Gut"-Rating auf dieser Ebene, was zu einer Gesamtbewertung der Stimmung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD200) von Beijing Tiantan Biological Products als "Gut" bewertet, da der Kurs der Aktie um +14,54 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +3,1 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut" für die Aktie.