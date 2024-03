Beijing Tiantan Biological Products Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Beijing Tiantan Biological Products liegt bei 45,02, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 42,61, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Neutral".

Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche hat die Aktie von Beijing Tiantan Biological Products in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +36,48 Prozent erzielt, während der Durchschnitt der Branche um -17,75 Prozent gefallen ist. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 38,61 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von Beijing Tiantan Biological Products wird anhand der Beitragsanzahl und der Änderung der Stimmung bewertet. Die Beitragsanzahl zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, wodurch die Aktie ein "Gut"-Rating erhält. Somit wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Beijing Tiantan Biological Products-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu dieser Einschätzung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 28,11 CNH, was einem Unterschied von +2,85 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie aus charttechnischer Sicht.