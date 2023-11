Beijing Tiantan Biological Products Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren werden verwendet, um zu bestimmen, ob sich ein bestimmtes Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (vgl. Wikipedia). Einer dieser Indikatoren ist der gleitende Durchschnitt, wobei hier der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet werden. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Beijing Tiantan Biological Products-Aktie, der aktuell bei 25,89 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 31,55 CNH liegt deutlich darüber (+21,86 Prozent Abweichung im Vergleich). Aufgrund dessen erhält Beijing Tiantan Biological Products eine "Gut"-Bewertung. Nun betrachten wir den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt, für den der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+13,41 Prozent Abweichung). Auch hier wird der Beijing Tiantan Biological Products-Aktie ein "Gut"-Rating zugewiesen. Insgesamt wird Beijing Tiantan Biological Products auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Sentiment und Buzz: Bei der Bewertung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren eine Rolle, darunter die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Beijing Tiantan Biological Products folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, war auf dem üblichen Niveau. Daher erhält Beijing Tiantan Biological Products für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher Beijing Tiantan Biological Products als "Schlecht"-Wert eingestuft.

Anleger: Die Diskussionen zu Beijing Tiantan Biological Products in den sozialen Medien zeigen ein klares Signal hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Grundlage wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Insgesamt konnten neun Handelssignale ermittelt werden, davon sieben positive und zwei negative. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Beijing Tiantan Biological Products bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Beijing Tiantan Biological Products liegt bei 16,56, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen und liegt für die Beijing Tiantan Biological Products bei 14, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und entsprechend als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung als "Gut" vergeben.