Beijing Tiantan Biological Products Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf das Unternehmen Beijing Tiantan Biological Products war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. Während an acht Tagen vor allem positive Themen diskutiert wurden, überwog an fünf Tagen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es ebenfalls vermehrt Gespräche über positive Themen, was zu einer positiven Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt.

Die statistische Auswertung großer historischer Datenmengen zeigt eine gleichmäßige Verteilung von Kauf- und Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung für dieses Kriterium. Zusammenfassend führt dies zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Beijing Tiantan Biological Products derzeit bei 26,78 CNH, während der aktuelle Kurs bei 30,94 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +15,53 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 30,11 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine positive Gesamtbewertung in der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,68 Prozent erzielt, was 26,55 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite der Branche "Biotechnologie" schneidet das Unternehmen mit einer Überperformance von 24,34 Prozent positiv ab. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie im Branchenvergleich.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Beijing Tiantan Biological Products-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation auf, was zu einer positiven Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI liegt bei 26, während der RSI25 bei 48,07 liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive RSI-Bewertung für Beijing Tiantan Biological Products.