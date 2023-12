Beijing Tiantan Biological Products Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Beijing Tiantan Biological Products als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert des RSI7 beträgt 63,1, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert des RSI25 bei 46,77 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Beijing Tiantan Biological Products festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Bei der Kommunikationsfrequenz hingegen wurde eine Zunahme registriert, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt Beijing Tiantan Biological Products mit einer Rendite von 24,68 Prozent mehr als 27 Prozent darüber. Die "Biotechnologie"-Branche weist eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,25 Prozent auf, wobei Beijing Tiantan Biological Products mit 24,92 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Beijing Tiantan Biological Products wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert, während an zwei Tagen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war. In den vergangenen ein, zwei Tagen handelte es sich ebenfalls vor allem um negative Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt erhält Beijing Tiantan Biological Products auf der Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.