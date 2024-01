Beijing Thunisoft Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Beijing Thunisoft-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 9,41 CNH verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt jedoch bei 7,13 CNH, was einer Abweichung von -24,23 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (8,5 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Beijing Thunisoft-Aktie somit für die einfache Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 92, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 74,4 im überkauften Bereich, und somit erhält die Aktie auch in diesem Fall eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt Beijing Thunisoft bei 0 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,64 % liegt. Daher wird die Ausschüttung als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Beijing Thunisoft weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".