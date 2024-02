Beijing Thunisoft Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Aktienkurs von Beijing Thunisoft hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -15,74 Prozent erzielt, was 3 Prozent über dem Branchendurchschnitt der Informationstechnologie liegt. In der "Software"-Branche betrug die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten -20,04 Prozent, wobei Beijing Thunisoft mit 4,3 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Thunisoft-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 8,95 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 5,9 CNH liegt, was einer Abweichung von -34,08 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 7,22 CNH liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Thunisoft 32, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 13 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.