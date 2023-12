Beijing Thunisoft Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Aktienkurs von Beijing Thunisoft hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 18,41 Prozent erzielt, was mehr als 5 Prozent höher ist als der Durchschnitt der Informationstechnologie-Branche. Die mittlere Rendite der "Software"-Branche liegt bei 18,87 Prozent, wobei Beijing Thunisoft mit 0,46 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Beijing Thunisoft mit 0 % etwas niedriger als der Branchendurchschnitt von 0,61 %, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 7,86 CNH 9,24 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt und 17,35 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Thunisoft liegt mit einem Wert von 32,89 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.