Beijing Teamsun Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Aktienkurs von Beijing Teamsun konnte im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,99 Prozent erzielen, was 28,51 Prozent über dem Durchschnitt von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 19,02 Prozent, wobei Beijing Teamsun aktuell 21,97 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Beijing Teamsun bei 7,02 CNH, was einer Entfernung von -1,54 Prozent vom GD200 (7,13 CNH) entspricht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, weist einen Kurs von 7,56 CNH auf, was einem Abstand von -7,14 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Beijing Teamsun-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen positiv für Beijing Teamsun ausgefallen sind. In den vergangenen ein, zwei Tagen waren jedoch vor allem negative Themen im Vordergrund, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Beijing Teamsun zeigt bei einem Niveau von 73,02 eine "Schlecht"-Einstufung, während der RSI25 mit 74,79 ebenfalls auf eine "Schlecht"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "Schlecht"-Niveau basierend auf dem RSI.