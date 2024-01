Beijing Teamsun Aktie: Finger weg?

Weitere Suchergebnisse zu "Kongsberg Gruppen":

Die technische Analyse der Beijing Teamsun-Aktie betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt aktuell einen Wert von 72,86, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 69, was auf Neutralität hindeutet. Insgesamt erhält die RSI-Bewertung daher ein "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine überdurchschnittliche Rendite von 40,99 Prozent erzielt, was 28,82 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 13,66 Prozent, wobei Beijing Teamsun aktuell 27,33 Prozent über diesem Wert liegt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung aufgrund der Überperformance.

In den letzten Wochen wurden vermehrt positive Kommentare über Beijing Teamsun in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer positiven Stimmung der Marktteilnehmer führt. Auch die Intensität der Beiträge zeigt eine steigende Aufmerksamkeit der Anleger. Basierend darauf erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse der Aktie zeigt einen Durchschnitt von 7,15 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,31 CNH, was einem Unterschied von -11,75 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 7,28 CNH zeigt sich ein Rückgang von -13,32 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Beijing Teamsun-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.