Beijing Teamsun Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Aktienkurs von Beijing Teamsun im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" ist um 20,07 Prozent gesunken, was mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" verzeichnet eine mittlere Rendite von -19,99 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Beijing Teamsun mit 0,08 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Beim Relative Strength Index (RSI) liegt Beijing Teamsun mit einem Wert von 37,5 im neutralen Bereich. Der RSI25 beträgt 62,2, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Beijing Teamsun in den letzten Wochen kaum verändert hat und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daher erhält Beijing Teamsun eine "Schlecht"-Bewertung und insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Beijing Teamsun aktuell bei 7,01 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 5,09 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -27,39 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 6,27 CNH, was einen Abstand von -18,82 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".