Beijing SuperMap Software Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Aktienkurs von Beijing Supermap Software hat im letzten Jahr eine Rendite von 11,91 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite damit 1,29 Prozent unter dem Durchschnitt von 13,2 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Software" beträgt 18,89 Prozent, und Beijing Supermap Software liegt derzeit 6,98 Prozent darunter. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.

In fundamentalen Kriterien wird die Aktie ebenfalls als neutral eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Supermap Software liegt mit 60,66 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird auch dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Hingegen wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Beijing Supermap Software im Vergleich zum Durchschnitt der Branche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 0,61 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt ist. Daher wird auch in diesem Punkt die Einstufung "Neutral" vergeben.