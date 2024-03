Beijing SuperMap Software Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Beijing Supermap Software hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung im Aktienkurs verzeichnet. Der aktuelle Kurs von 18,37 CNH liegt 9,15 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was kurzfristig als positiv einzustufen ist. Allerdings zeigt sich auf Basis der vergangenen 200 Tage eine negative Entwicklung, da die Distanz zum GD200 bei -8,52 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Medien war die Stimmung der Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Beijing Supermap Software. Es gab fünf positive und sechs negative Tage, sowie drei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren dagegen überwiegend positiv. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Beijing Supermap Software daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Supermap Software beträgt aktuell 60. Im Branchenvergleich zeigt sich, dass vergleichbare Unternehmen aus der Software-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Somit ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Beijing Supermap Software eine Performance von -23,38 Prozent, was eine Underperformance von -4,83 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Software-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite 9,9 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

