Beijing SuperMap Software Aktie: Geht es jetzt los?

Der gleitende Durchschnittskurs der Beijing Supermap Software liegt derzeit bei 21,41 CNH, während der aktuelle Aktienkurs bei 20,67 CNH liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -3,46 Prozent und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 20,31 CNH, was einem Abstand von +1,77 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI), der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt, weist für die Beijing Supermap Software-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 34 auf. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis liegt bei 45,5, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Beijing Supermap Software-Aktie basierend auf dem RSI.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Supermap Software bei 60, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Software-Branche als durchschnittlich einzustufen ist. Daher erhält die Aktie auch auf dieser Ebene eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zur Beijing Supermap Software-Aktie spiegeln insgesamt negative Meinungen wider, sowohl in den Kommentaren der letzten zwei Wochen als auch in den behandelten Themen der vergangenen Tage. Aufgrund dieser negativen Anlegerstimmung wird die Aktie von Beijing Supermap Software von unserer Redaktion als "Schlecht" bewertet. Somit ist die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet.