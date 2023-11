Beijing StarNeto-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Aktienkurs von Beijing Starneto zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von 0,99 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 17,29 Prozent, wobei Beijing Starneto mit 16,3 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Beijing Starneto-Aktie somit ein "Gut"-Rating im Sentiment und Buzz-Bereich.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Beijing Starneto-Aktie aktuell bei 31,05 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 28,96 CNH aus dem Handel ging, was einen Abstand von -6,73 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 28,22 CNH, was einer Differenz von +2,62 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Starneto einen Wert von 23 auf, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Beijing Starneto-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.