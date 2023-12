Beijing StarNeto Aktie: Das war abzusehen!

Das Investment in die Aktie von Beijing Starneto bietet derzeit eine Dividendenrendite von 1,1 %. Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten bedeutet dies eine Mehrrendite von 0,08 Prozentpunkten. Die Bewertung der Dividendenausschüttung des Unternehmens fällt neutral aus, da die Dividenden nur leicht über dem Durchschnitt liegen.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt Beijing Starneto derzeit bei 58,2 und wird daher weder als überkauft noch überverkauft eingestuft. Auch bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage (RSI25) ergibt sich mit einem Wert von 50 eine neutrale Einschätzung. Insgesamt wird die RSI-Bewertung daher als neutral eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Starneto beträgt derzeit 23, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche als weder unterbewertet noch überbewertet betrachtet wird. Die Redaktion gibt daher eine neutrale Einschätzung in dieser Kategorie ab.

Das Anleger-Sentiment rund um Beijing Starneto war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Überwiegend positive Diskussionen dominierten an fünf Tagen, während an zwei Tagen die Stimmung eher negativ war. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigt sich jedoch ein vorwiegend positives Interesse der Anleger, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt erhält Beijing Starneto auf der Basis der verschiedenen Kennzahlen und Einschätzungen eine neutrale bis positive Bewertung.