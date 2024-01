Beijing StarNeto Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Das Anleger-Sentiment für Beijing Starneto war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wobei positive Themen an sieben Tagen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen in den sozialen Medien. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Starneto bei 23, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Beijing Starneto beträgt derzeit 1,1 %, was nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt von 1,01 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Beijing Starneto im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,11 % erzielt, was 19,2 % unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 19,45 %, und Beijing Starneto liegt aktuell 25,56 % unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.