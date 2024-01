Beijing StarNeto Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Anleger-Stimmung gegenüber Beijing Starneto ist in den letzten Wochen überwiegend negativ. Laut dem Anleger-Sentiment-Bericht wurde an sechs Tagen positiv und an sieben Tagen negativ über das Unternehmen diskutiert. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führte.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Beijing Starneto bei 30,36 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 27,04 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -10,94 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 derzeit 27,67 CNH, was zu einem Abstand von -2,28 Prozent und einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Beijing Starneto-Aktie zeigt in den letzten 7 und 25 Tagen Werte von 36 und 58,32. Basierend auf diesen Werten wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist.

Im Branchenvergleich hat Beijing Starneto in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,11 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 19,84 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -25,95 Prozent für Beijing Starneto in diesem Vergleich. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 14,15 Prozent hatte, lag Beijing Starneto 20,27 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.