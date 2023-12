Beijing Sports and Entertainment Industry Aktie: Das war ja klar …

Der Aktienkurs der Beijing Sports And Entertainment Industry hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,75 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Aktie damit 29,32 Prozent unter dem Durchschnitt (10,57 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 4,86 Prozent, wobei Beijing Sports And Entertainment Industry aktuell 23,61 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) für Beijing Sports And Entertainment Industry liegt der RSI7 aktuell bei 100 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Über- noch Überverkauf an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Beijing Sports And Entertainment Industry aktuell bei 0,14 HKD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 0,108 HKD aus dem Handel ging, was einem Abstand von -22,86 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,11 HKD, was einer Differenz von -1,82 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt, zeigt, dass über Beijing Sports And Entertainment Industry in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.