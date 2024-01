Beijing Sports and Entertainment Industry Aktie: Was für ein Plan!

Der Aktienkurs des Beijing Sports And Entertainment Industry hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" als sehr stark erwiesen. Mit einer Rendite von 44 Prozent übertrifft das Unternehmen den Branchendurchschnitt um mehr als 40 Prozent. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt die Rendite des Unternehmens mit 47,72 Prozent deutlich darüber, obwohl die Branche selbst eine mittlere Rendite von -3,72 Prozent aufweist. Aufgrund dieser starken Performance im vergangenen Jahr hat das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhalten.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Beijing Sports And Entertainment Industry etwas unter dem Branchendurchschnitt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf seine Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Beijing Sports And Entertainment Industry zeigt an, dass die Aktie als überkauft angesehen wird. Mit einem RSI von 100 in einem Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25 von ebenfalls 100 gilt die Aktie als "Schlecht" bewertet. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie möglicherweise überbewertet ist und Anleger Vorsicht walten lassen sollten.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Beijing Sports And Entertainment Industry bei 0,13 HKD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 0.105 HKD liegt, was einem Abstand von -19,23 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,11 HKD, was einer Differenz von -4,55 Prozent entspricht und ein "Neutral"-Signal für die Aktie darstellt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Gesamtbewertung daher als "Neutral" eingestuft.

