Beijing Sports and Entertainment Industry Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Beijing Sports And Entertainment Industry-Aktie zeigt eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 6,26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung gesetzt wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Beijing Sports And Entertainment Industry liegt bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Trendindikator betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt der Beijing Sports And Entertainment Industry-Aktie beträgt 0,14 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,108 HKD liegt, was einer Abweichung von -22,86 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,11 HKD, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Anleger-Stimmung bei Beijing Sports And Entertainment Industry ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.