Beijing Sports and Entertainment Industry Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Beijing Sports And Entertainment Industry weist laut einer aktuellen Analyse eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 6,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" zu einem weniger rentablen Investment. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Beijing Sports And Entertainment Industry. Es wurden keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen festgestellt, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Beijing Sports And Entertainment Industry derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,13 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,101 HKD liegt, was einer Abweichung von -22,31 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt einen Wert von 0,1 HKD, was einer Abweichung von +1 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Beijing Sports And Entertainment Industry-Aktie wird mit einem Wert von 36 bewertet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie weder als überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher nach der Analyse ein "Neutral"-Rating für die Beijing Sports And Entertainment Industry.