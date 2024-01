Beijing Sports and Entertainment Industry Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Federal Realty Investment Trust":

Die Dividendenrendite für Beijing Sports And Entertainment Industry beträgt 0 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen besprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Beijing Sports And Entertainment Industry eine Rendite von 44 Prozent erzielt, was mehr als 40 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten von -3,72 Prozent, während Beijing Sports And Entertainment Industry deutlich höhere 47,72 Prozent erzielte. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Beijing Sports And Entertainment Industry bei 0,13 HKD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 0,105 HKD lag und damit einen Abstand von -19,23 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 0,11 HKD ergibt sich eine Differenz von -4,55 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis beider Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.