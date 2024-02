Beijing Sports and Entertainment Industry Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Beijing Sports And Entertainment Industry. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 26,92 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 44,59, was darauf hindeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Beijing Sports And Entertainment Industry in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,76 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -9,2 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Beijing Sports And Entertainment Industry eine Outperformance von +35,96 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat die Aktie mit einer Rendite 31,74 Prozent über dem Durchschnittswert eine starke Performance gezeigt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Im Bereich des Sentiments und Buzz gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, und die Intensität der Diskussionen hat sich im Vergleich zum üblichen Maß nicht signifikant verändert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf Dividendenrendite hat Beijing Sports And Entertainment Industry derzeit einen Wert von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,54 Prozent. Im Vergleich zu Werten aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.