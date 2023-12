Beijing Sinnet Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was die Anleger positiv gestimmt hat. Die Diskussion war größtenteils von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen war die positive Stimmung in Bezug auf das Unternehmen Beijing Sinnet ebenfalls verstärkt zu erkennen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt somit eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Beijing Sinnet in den letzten Wochen kaum verändert hat und deshalb von uns als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Beijing Sinnet gezeigt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Beijing Sinnet von 10,31 CNH mit -5,06 Prozent Entfernung vom GD200 (10,86 CNH) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 10,27 CNH auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Beijing Sinnet mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (0,6 %) nur leicht darunter und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Differenz beträgt 0,6 Prozentpunkte.

Zusammenfassend ergibt sich daraus eine Bewertung der Beijing Sinnet-Aktie als "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment, während sie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.