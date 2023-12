Beijing Sifang Automation Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Der Aktienkurs von Beijing Sifang Automation hat im Vergleich zur durchschnittlichen Leistung von Aktien aus der Industrie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -13,26 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche mit 13,64 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Beijing Sifang Automation liegt bei 16,81 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält Beijing Sifang Automation eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Beijing Sifang Automation bei 14,16 CNH und ist damit 2,41 Prozent vom GD200 (14,51 CNH) entfernt, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50 beträgt 13,99 CNH, was einem Abstand von +1,22 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Jedoch wurden auch 9 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.