Beijing Sifang Automation Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Aktienkurs von Beijing Sifang Automation liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") um -13,26 Prozent niedriger. Dies bedeutet eine Abweichung von mehr als 14 Prozent. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,25 Prozent, wobei Beijing Sifang Automation mit 14,51 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Beijing Sifang Automation-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 14,51 CNH. Der letzte Schlusskurs liegt mit 14,16 CNH auf ähnlichem Niveau, was einer Abweichung von -2,41 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,99 CNH, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,22 Prozent). Somit erhält die Beijing Sifang Automation-Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Beijing Sifang Automation wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 13 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt einem Tag. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Tiefergehende Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Beijing Sifang Automation auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Beijing Sifang Automation liegt aktuell bei 16,81 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Das Wertpapier erhält somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,23, was bedeutet, dass Beijing Sifang Automation weder überkauft noch -verkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Beijing Sifang Automation-Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.