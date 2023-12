Beijing Sifang Automation Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Beijing Sifang Automation-Aktie erhält insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Jahr 2021. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 14,52 CNH, was einer Abweichung von -4,55 Prozent zum aktuellen Kurs von 13,86 CNH entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 14,02 CNH weist mit einem aktuellen Kurs von 13,86 CNH eine Abweichung von -1,14 Prozent auf. Daher erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Beijing Sifang Automation-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 35,19 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 51,39 Punkten. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Beijing Sifang Automation ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien standen in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 8 schlechte und 0 gute Signale, was zu einer insgesamt guten Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Beijing Sifang Automation-Aktie mit -13,26 Prozent mehr als 13 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,1 Prozent kommt, liegt das Unternehmen mit 13,16 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.