Beijing Shunxin Agriculture wird immer uninteressanter …

Die Beijing Shunxin Agriculture weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt Getränke eine niedrigere Dividende von 0 % auf, was einer Unterbewertung von 1,65 Prozentpunkten entspricht. Daher wird das Unternehmen derzeit als "Schlecht" eingestuft.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete die Beijing Shunxin Agriculture-Aktie eine Performance von -18,03 Prozent, was einer Underperformance von -13,52 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus der "Getränke"-Branche (-4,51 Prozent) bedeutet. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite bei -4,91 Prozent, und die Beijing Shunxin Agriculture-Aktie verzeichnete eine Unterperformance von 13,12 Prozent in diesem Sektor. Aufgrund dieser Unterperformance wird das Unternehmen in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Shunxin Agriculture-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 28,9 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 20,97 CNH liegt, was eine Abweichung von -27,44 Prozent darstellt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 23,15 CNH unter dem letzten Schlusskurs (-9,42 Prozent). Aufgrund dieser Indikatoren erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung bei der Stimmung gegenüber der Beijing Shunxin Agriculture festgestellt. Obwohl die Diskussion über das Unternehmen zugenommen hat, wird das negative Stimmungsbild mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Zusammenfassend erhält die Beijing Shunxin Agriculture daher aufgrund der genannten Kriterien eine Gesamtbewertung von "Schlecht".