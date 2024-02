Beijing Shunxin Agriculture Aktie: Das war abzusehen!

Der Aktienkurs von Beijing Shunxin Agriculture liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor bei einer Rendite von -37,65 Prozent, was mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Getränke-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -21,26 Prozent, wobei Beijing Shunxin Agriculture mit 16,39 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Beijing Shunxin Agriculture mit 0 Prozent 1,87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1 Prozent in der Getränke-Branche. Daher wird die Aktie im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Dynamik eines Aktienkurses, wobei der RSI für Beijing Shunxin Agriculture eine Ausprägung von 25,5 aufweist, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,76, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Beijing Shunxin Agriculture in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.