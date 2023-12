Beijing Shunxin Agriculture Aktie: Der absolute Knall!

Die Aktie von Beijing Shunxin Agriculture bietet aktuellen Investoren eine Dividendenrendite von 0 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Getränke bedeutet dies einen geringeren Ertrag von 1,7 Prozentpunkten. Diese niedrigeren Dividenden führen zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,84 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt Beijing Shunxin Agriculture 24,72 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Getränke" beträgt -9,29 Prozent, und das Unternehmen liegt aktuell 24,55 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben die Stimmung in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie in diesem Bereich die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Beijing Shunxin Agriculture bei 28,29 CNH verläuft, während der aktuelle Aktienkurs bei 20,64 CNH liegt, was einem Abstand von -27,04 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein negatives Signal. Die Aktie wird daher auf Basis dieser Analyse insgesamt als "Schlecht" eingestuft.