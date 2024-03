Beijing Shunxin Agriculture Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Shunxin Agriculture liegt bei 46, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Getränkebranche (KGV von 0) ein ähnliches Niveau darstellt. Damit erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe, da es weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich eine negative Differenz von -1,87 Prozent zum Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch unsere Analysten.

Die Anlegerstimmung ist überwiegend positiv, wie in den Diskussionen in den sozialen Medien ersichtlich ist. In den letzten Tagen gab es zehn positive und drei negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis unserer Stimmungsanalyse führt.

Bezüglich der Aktienkursentwicklung hat Beijing Shunxin Agriculture in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,65 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Getränkebranche eine Underperformance von -15,23 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt das Unternehmen mit einer Unterperformance von 14,91 Prozent schlechter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.