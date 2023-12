Beijing Shunxin Agriculture Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Beijing Shunxin Agriculture-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 89 erreicht, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 65,64, was als neutral bewertet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie basierend auf dem RSI.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Beijing Shunxin Agriculture-Aktie einen Wert von 46,95, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Somit erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung gegenüber Beijing Shunxin Agriculture war in den letzten Tagen größtenteils negativ, sowohl in den Diskussionen in den sozialen Medien als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes basierend auf der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie von Beijing Shunxin Agriculture.

Insgesamt zeigt die Analyse basierend auf dem RSI, den fundamentalen Kriterien, der Anlegerstimmung und dem langfristigen Stimmungsbild eine negative Tendenz für die Beijing Shunxin Agriculture-Aktie.