Beijing Shouhang Ihw Saving CorpLtd Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Werkzeug der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Shouhang High-tech Energy zeigt der aktuelle RSI einen Wert von 61,9 an, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "neutral" eingestuft wird. Betrachtet man die relative Bewegung über 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 71, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") ergibt sich eine Rendite von -35,05 Prozent, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche liegt die Rendite von Shouhang High-tech Energy mit 34,88 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Shouhang High-tech Energy ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 142,48 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentalen Basis.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv eingestellt waren gegenüber der Shouhang High-tech Energy. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Shouhang High-tech Energy eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält die Shouhang High-tech Energy somit von der Redaktion Bewertungen von "Schlecht" basierend auf dem RSI, "Schlecht" im Branchenvergleich Aktienkurs und eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis, jedoch eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.