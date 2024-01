Beijing Shouhang Ihw Saving CorpLtd Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Aktienkurs von Shouhang High-tech Energy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,05 Prozent erzielt, was 36,42 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauprodukte" beträgt 1,45 Prozent, wobei Shouhang High-tech Energy aktuell 36,5 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Shouhang High-tech Energy 142. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauprodukte" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Die Anleger waren größtenteils neutral gestimmt an insgesamt drei Tagen. In den letzten ein, zwei Tagen wurden auch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shouhang High-tech Energy diskutiert. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Shouhang High-tech Energy aktuell bei 3,2 CNH verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 2,72 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -15 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie in diesem Bereich die Einstufung "Schlecht". Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat derzeit ein Niveau von 2,61 CNH angenommen, was einer Differenz von +4,21 Prozent entspricht und damit ein "Neutral"-Signal darstellt. Auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet der Gesamtbefund demnach "Neutral".