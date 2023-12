Beijing Shouhang Ihw Saving CorpLtd Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken für Anleger größtenteils positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, wohingegen an einem Tag die Negative überwog. In den vergangenen Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Shouhang High-tech Energy diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im technischen Bereich liegt der Kurs der Shouhang High-tech Energy mit 2,47 CNH derzeit -8,52 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Das führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -25,83 Prozent beträgt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht" aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume.

Im Fundamentalbereich hängt die Preiswürdigkeit einer Aktie oft vom Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ab. Ein niedrigeres KGV lässt die Aktie preisgünstiger erscheinen. Mit einem KGV von 142,48 liegt Shouhang High-tech Energy auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher wird die Aktie auf Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem RSI von 80 wird die Shouhang High-tech Energy als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Schlecht" angesehen.