Beijing Shouhang Ihw Saving CorpLtd Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Aktienkurs von Shouhang High-tech Energy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,87 Prozent erzielt, was 15,02 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrie liegt. Im Bereich Bauprodukte beträgt die mittlere jährliche Rendite -18,19 Prozent, wobei Shouhang High-tech Energy aktuell 13,68 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shouhang High-tech Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,02 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 1,82 CNH liegt, was einer Abweichung von -39,74 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem Wert von 2,4 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -24,17 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Shouhang High-tech Energy aktuell mit einem Wert von 75,71 überkauft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 68, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Dividendenrendite der Shouhang High-tech Energy-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 1,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass die Shouhang High-tech Energy-Aktie derzeit eine schwache Performance aufweist und entsprechend bewertet wird.