Beijing Shouhang Ihw Saving CorpLtd Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Aktienkurs von Shouhang High-tech Energy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,05 Prozent erzielt, was 34,34 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauprodukte" beträgt -1,04 Prozent, wobei Shouhang High-tech Energy aktuell 34,01 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Diskussionen über Shouhang High-tech Energy geführt. Anleger zeigten an zehn Tagen eine positive Einstellung, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Das Stimmungsbarometer ergab an insgesamt vier Tagen eine mehrheitlich neutrale Einstellung. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine herausragend positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shouhang High-tech Energy beträgt 142, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Bauprodukte" als neutral bewertet wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Shouhang High-tech Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauprodukte, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik führt.