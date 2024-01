Beijing Shougang Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Beijing Shougang Dividendenpolitik wird von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei -1,92 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" liegt. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung der Aktie führt. Allerdings ergaben statistische Auswertungen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Beijing Shougang in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,66 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche zu einer Underperformance von -1,3 Prozent führte. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -7,36 Prozent im letzten Jahr, wobei Beijing Shougang 1,3 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Shougang liegt aktuell bei 91, im Vergleich zu einem durchschnittlichen KGV von 0 in der Branche "Metalle und Bergbau". Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.