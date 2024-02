Beijing Shougang Aktie: Pleite oder Chance?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Beijing Shougang war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral, wobei an drei Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Aktuell zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wurde die Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Beijing Shougang derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Metalle und Bergbau-Sektor. Aufgrund dieses Unterschieds erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beijing Shougang liegt mit 83,66 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Beijing Shougang derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Beijing Shougang daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.