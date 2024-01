Beijing Shougang Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Aktie von Beijing Shougang hat in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was auf eine starke Aktivität im Bereich der Stimmungsänderungen hindeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die langfristige Stimmung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch weitgehend unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs, was nur leicht unter dem Durchschnittswert von 0,63 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Beijing Shougang von den Analysten als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Beijing Shougang in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,66 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -2,03 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Beijing Shougang-Aktie liegt bei 46, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie weder als überkauft noch als -verkauft eingestuft, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für Beijing Shougang basierend auf der RSI-Bewertung.